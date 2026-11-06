В Азербайджане планируют ввести почасовую минимальную оплату труда, перевести выплату зарплат в электронный формат и изменить условия назначения пособия по уходу за ребёнком. Также предлагается запретить заменять минимальный ежегодный отпуск денежной компенсацией. Об этом сообщил глава Государственной службы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Вели Гулиев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Законопроект предусматривает четыре основных изменения.

Почасовая минимальная оплата труда. Наряду с действующей месячной минимальной зарплатой предлагается установить почасовую ставку. Её планируют применять при заключении трудовых договоров сроком менее месяца, а также в случаях, когда рабочее время составляет менее 20 часов в неделю. Конкретные сферы определит Кабинет министров. На первом этапе нововведение предполагается распространить на производство сельскохозяйственной продукции и общественное питание.

По словам Гулиева, это позволит оплачивать труд с учётом фактически отработанного времени и усилит защиту работников с неполной занятостью.

Электронная выплата зарплат. Зарплаты и другие выплаты работникам предлагается перечислять через электронную платёжную систему на банковский счёт, который сотрудник выберет самостоятельно. Механизм будет работать на основании данных электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения и платёжной системы, определяемой Центральным банком.

Ожидается, что это позволит контролировать своевременность и полноту выплат, выявлять незаконные удержания и скрытые платежи, а также отслеживать сведения о зарплатах и социальных отчислениях. По мнению Гулиева, нововведение также поможет сократить неформальную занятость и упростить работодателям выполнение административных процедур.

Пособие по уходу за ребёнком. Для его получения предлагается установить требование о наличии не менее шести месяцев страхового стажа. Сейчас такое условие предусмотрено для назначения пособия по беременности и родам, но не установлено для пособия по уходу за ребёнком.

Изменение призвано унифицировать правила социального страхования, снизить риск злоупотреблений и сохранить финансовую устойчивость системы.

Ежегодный отпуск. Предлагается запретить заменять денежной компенсацией минимальный оплачиваемый отпуск продолжительностью 21 календарный день, пока трудовые отношения продолжаются. При увольнении работнику, как и прежде, выплатят компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Также планируется уточнить правила и основания переноса отпуска на другой период.