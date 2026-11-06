В Азербайджане планируется ввести государственную пошлину за постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания. Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Миграционный кодекс.

Согласно предлагаемым изменениям, случаи освобождения от госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание будут регулироваться законом «О государственной пошлине».

Кроме того, государственную пошлину планируется взимать за переоформление разрешения на работу.

Также дополнительная пошлина будет предусмотрена при выдаче нового разрешения на работу в случае перевода иностранца или лица без гражданства на другую должность у того же работодателя.