Верховный суд Азербайджана разъяснил порядок защиты прав граждан, столкнувшихся с клеветой и оскорблениями в социальных сетях и других интернет-ресурсах, а также требования к подаче жалоб и представлению доказательств.

Как сообщили в суде, жалобы в порядке частного обвинения необходимо подавать в письменной форме в соответствующий суд первой инстанции.

Если юридический адрес медиа или интернет-ресурса неизвестен либо он зарегистрирован за рубежом, жалоба подается в суд по последнему месту жительства распространителя информации в Азербайджане.

Для подтверждения обвинений необходимо сохранить ссылку на публикацию, название аккаунта или канала, дату размещения, текст и видеоматериалы. Скриншоты должны содержать информацию об источнике и времени их создания. Если оскорбительные высказывания прозвучали в видео, необходимо указать соответствующий фрагмент, сохранив общий контекст.

В жалобе также должны быть указаны данные заявителя и предполагаемого нарушителя, обстоятельства произошедшего, конкретные выражения, которые считаются клеветой или оскорблением, а также имеющиеся доказательства и сведения о свидетелях.

Документ должен содержать просьбу о привлечении лица к уголовной ответственности, дату составления и подпись заявителя.