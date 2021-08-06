В российской армии может появиться дефектный БПЛА

Вчера на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова был ажиотаж. Предприятие, а именно — площадку сборки опытного образца БПЛА С-70 «Охотник» посетили высокие гости из МО РФ, в лице лично министра обороны России Сергея Шойгу.

Министр обороны РФ в ходе осмотра корпуса БПЛА С-70 «Охотник» заявил, что его министерство надеется уже в 2022 году подписать с предприятием крупный контракт на поставку данных БПЛА. Конечно, одно дело обещать, а другое дело исполнять, но российские СМИ расценили это заявление как уже свершившийся факт – в 2022 году российская армия начнет получать не имеющие аналогов в мире беспилотники, об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко на страницах интернет-журнала «Информационное сопротивление».

На самом же деле – нет. Не начнет. Когда российский перспективный тяжелый ударный БПЛА С-70 «Охотник» впервые совершил в ноябре 2018-го «пробежку» по взлетно-посадочной полосе, не смотря на неважного качества фотографии, данная дешевая копия американского X47B вызвала лично у меня целый ряд вопросов.

Первый вопрос касался использования на С-70 «Охотник» не современного двигателя «Второго этапа», а стандартного АЛ-41Ф1. В комплексе с посредственным ЭПР, являющимся традиционным недостатком всех российских истребителей, этот БПЛА можно было с очень большой натяжкой назвать «стелс».

Второй вопрос касался того, как себя поведет планер С-70 «Охотник» при достижении сверхзвуковой скорости, которую двигатель АЛ-41Ф1 беспилотнику вполне может обеспечить.

Третий вопрос касался гипертрофированной ширины профиля БПЛА, который в разы снижал показатель управляемости на предельных скоростях, а это в свою очередь полностью лишало его возможности «охотиться» на истребители противника.

Четвертый вопрос касался боевых возможностей С-70 «Охотника» как таковых, а именно, интересовало, как данный БПЛА будет применять ракеты из размещенных на нем стандартных люков от Су-57, известных тем, что на сверхзвуковых скоростях их раскрытие представляло собой опасность конструктивного повреждения планера.

Собственно, вопросов было не мало. Когда же 3 августа 2019 года был продемонстрирован первый полет БПЛА «Охотник», который продлился 20 минут на высоте, не превышающей 600 м, а в сентябре он пролетел в паре с Су-57, было понятно, что все эти вопросы на самом деле высветили проблемы нового российского БПЛА.

Тогда же глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что серийное производство и поставки в армию России тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» начнутся в 2024 году, что лишь подтвердило – испытания БПЛА проходят проблематично. И по состоянию на 2021-й год они, хочу отметить, не завершены.

И вот, на этой неделе, на предприятии нарисовывается Сергей Шойгу и начинает рассказывать сказки про некий контракт уже в 2020 году! Контракт на технику, которая не просто не завершила полный цикл испытаний, но по-прежнему сырая и страдает на множество дефектов.

Разумеется, как очередная ура-патриотическая, бравурная история, звучит для любителей сказок про «величие» очень даже неплохо, но с реальностью она не дружит совсем.

С другой стороны, а почему такая уверенность, что Сергей Шойгу слово не сдержит? Да, пускай С-70 «Охотник» не прошел всего цикла испытаний. Да, пускай в нем множество дефектов, которые еще годами будут исправлять и вряд ли исправят. Главное же не это. Главное то, что контракт будет заключен и начнется новый этап распила бюджета, а все остальное уже не важно.