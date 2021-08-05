Скончался получивший ранения при взрыве гранаты полицейский

Скончался один из сотрудников полиции, раненных 27 июня в результате подрыва разыскиваемым лицом гранаты на бакинском авторынке.

При взрыве 4 сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести. Сегодня, несмотря на усилия врачей, скончался капитан полиции Эльчин Сафаров, пишет АПА.

Согласно информации Генпрокуратуры и МВД в связи с подорвавшим себя мужчиной в Баку, в соответствии с поступившей 27 июля оперативной информации, при задержании автомобиля, управляемого ранее осужденным в связи с незаконным оборотом наркотиков Мусеибом Алескеровым (1982 г.р.) на территории Ясамальского района столицы, М.Алескеров не подчинился требованиям сотрудников полиции, и попытался скрыться. В это время взорвалась имеющаяся при нем граната, в результате чего М.Алескеров погиб.

Находившийся в автомобиле пассажир — ранее осужденный за грабеж Эльман Гурбанов (1993 г.р.) был задержан при попытке бегства.

В ходе личного обыска у него было обнаружено и изъято большое количество наркотических средств.

При взрыве 4 сотрудника полиции получили ранения различной степени тяжести. При досмотре в автомобиле были обнаружены боеприпасы.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Ведется следствие.