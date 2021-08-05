Резко возросло число заболевших ковидом в Азербайджане

За минувший день в Азербайджане выявлено 1196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 219 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 348074 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333913 человек благополучно прошли лечение, 5043 пациента клиник скончались.

Лечение 9118 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4083746 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13046 — за минувшие сутки.