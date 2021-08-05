В Баку рассказали детали переговоров Алиева и Макрона

5 августа президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
«В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по региональным вопросам и реализации положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе, и укреплению стабильности и безопасности в регионе в постконфликтный период.
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Главы государств также обсудили вопросы, касающиеся различных сфер азербайджано-французских двусторонних отношений», — сказано в сообщении.