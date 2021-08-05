В Баку рассказали детали переговоров Алиева и Макрона

5 августа, 18:36

5 августа президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по региональным вопросам и реализации положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе, и укреплению стабильности и безопасности в регионе в постконфликтный период.

Читайте также: Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

Главы государств также обсудили вопросы, касающиеся различных сфер азербайджано-французских двусторонних отношений», — сказано в сообщении.

﻿

Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».