МИД РФ о ситуации на границе Азербайджана и Армении

Российская сторона на фоне обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана призывает стороны избегать деградации обстановки и готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации. Об этом заявил на брифинге в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

«Мы призываем все стороны избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. Россия готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки в районе азербайджано-армянской границы. В том числе через меры по деэскалации и запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы», — заявил Бикантов.

По его оценке, «эти усилия, вместе с разблокированием экономических и транспортных связей в регионе, а также стимулирование межобщинного диалога, будут способствовать превращению Закавказья в зону стабильности и безопасности, процветания».