МИД РФ о ситуации на границе Азербайджана и Армении

5 августа, 17:35

Российская сторона на фоне обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана призывает стороны избегать деградации обстановки и готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации. Об этом заявил на брифинге в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

«Мы призываем все стороны избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. Россия готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки в районе азербайджано-армянской границы. В том числе через меры по деэскалации и запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы», — заявил Бикантов.

По его оценке, «эти усилия, вместе с разблокированием экономических и транспортных связей в регионе, а также стимулирование межобщинного диалога, будут способствовать превращению Закавказья в зону стабильности и безопасности, процветания».

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Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.