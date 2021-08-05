Навальная «посидела в тюрьме» и рассказала, как прошло ее длительное свидание с мужем

Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная рассказала, как съездила в колонию на длительное свидание к мужу.

«Длительное свидание с заключенным в российской тюрьме идет три дня и устроено оно так: приезжаешь и привозишь с собой кучу продуктов, предварительно узнав у мужа, по какой еде он скучает больше всего, поэтому в сумках твоих много всего (от кастрюли готового щавелевого борща до пакета с вишней), охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя, потом раздевают, осматривают и обыскивают, заводят в коридор, где несколько комнат и кухня», — написала Навальная.

Жена политика отметила, что «в покровской колонии это все очень приличного вида и похоже на двухзвездочную гостиницу». «И в таком закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней вы проводите три дня. <…> Никаких стекол и решеток. Любимый человек рядом. <…> Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия — только пустая кастрюля из-под борща», — говорит Юлия Навальная.

17 января политик вернулся из Берлина в Москву, в аэропорту Шереметьево он был задержан. 2 февраля ему заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».