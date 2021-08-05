Глава Минобороны Израиля заявил о готовности армии к удару по Ирану

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал последние события, связанные с противостоянием между Ираном и Израилем, а также сообщения о том, что Исламская Республика близка к созданию ядерного оружия. Отвечая на вопрос, готов ли Израиль к атаке на Иране, Ганц ответил одним словом: «Да».

«Нового президента часто называют «палачом из Тегерана». Он консерватор и может превратить Иран в еще более экстремистское государство. Я повторяю раз за разом – мы обязаны сохранять и преумножать наши оборонные возможности. Именно поэтому я так настаивал на этом при формировании нового бюджета. Мы не имеем права почивать на лаврах. Война на несколько фронтов возможна, и нам следует быть к этому готовыми. Мы активно противостоим иранской угрозе.

На данный момент мы противостоим их агентам, действующим с территории Сирии, Ливана или Газы. В конце концов, когда Исламский джихад ведет обстрелы из Газы, он делает это при иранской поддержке. Нам это известно, все эти цепочки давно изучены. Мы действуем в нескольких направлениях и продолжим это делать и дальше. », – отметил он.