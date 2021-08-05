Армянская мафия берет контроль над южными регионами России

В юге России обострились отношения армянской мафии и местных жителей. Об этом сообщила в своем «Фейсбуке» известный политолог Татьяна Полоскова.

По ее словам, к ней поступило письмо от казаков Новороссийска, в котором говорится, что в «городе работает крупный притон, который крышует местная армянская мафия». Также в письме сказано, что в результате действий правоохранительных органов города были арестованы несколько казаков, которые выступили против содержателей притона.

«Притон как был, так и есть, поскольку его крышует высокопоставленный представитель армянской диаспоры. А казакам грозит реальный уголовный срок. По этому резонансному делу в местных СМИ я нашла всего одну статью. Хочу отметить смелость журналистки, так как в регионах зачастую правду писать страшно. Вот эта статья. Письмо от казаков у меня. Попробуем вместе с профессионалами разобраться в этой истории», — отмечает российский политолог в своем посте.

Между тем в беседе с Minval.az Т. Полоскова рассказала, что обстановка в городе, где периодически вспыхивают столкновения местных казаков и армянской мафии весьма напряженная. И подобное происходит практически каждый год.

«История столкновений местных жителей Новороссийска и армян, и стоящих за ними армянской мафии, которая всячески доставляет дискомфорт коренным жителям города насчитывает уже не одно десятилетие», — сказала российский политолог.

Так, еще в 1996-ом году местные СМИ активно освещали тему столкновений казаков с представителями армянской мафией в регионе. А в 2005 году в Новороссийске начались настоящие беспорядки – после столкновений казаков и армян в город срочно прибыли высокие чины.

«Проблема нынешней российский власти заключается в том, что настоящий анализ латентных и существующих межнациональных конфликтов заменяется показухой, победными реляцией и пиаром. Если посмотреть на ситуацию с армянской диаспорой в России, я, конечно, не имею в виду всех армян, а тех, кто задействованы в политических, экономических и криминальных структурах, то надо признать, что она представляет своеобразную сеть, которая связана с криминалом, есть также армянская мафия. По официальным данным МВД, в РФ армянская преступная группировка занимает первое место. И думать, что такие «вкусные» и «жирные» территории как Краснодар, Новороссийск и Ростов останутся без ее внимания – очень наивно», – забила тревогу Полоскова в беседе с Minval.az.