Телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

5 августа, 12:25

5 августа 2021 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в пресс-службе МИД, министры обменялись мнениями о ситуации с лесными пожарами в Турции, операциях по тушению и предотвращению распространения пожаров, а также об участии азербайджанских пожарных в этих операциях.

Чавушоглу выразил благодарность азербайджанской стороне за помощь Турции в тушении лесных пожаров.

Байрамов еще раз подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и готов оказывать всяческую помощь в эти трудные дни.

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ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в Нахчыване, Гедакебе, Кельбаджаре и Дашкесане

5 августа, 13:35

4 августа с 14:50 до 00:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Йухары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чямбярякского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района, Новоивановка и Галакенд Гедабекского района, Истису и Йеллиджа Кельбаджарского района и Тезекенд Дашкесанского района. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.