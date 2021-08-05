Телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

5 августа 2021 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в пресс-службе МИД, министры обменялись мнениями о ситуации с лесными пожарами в Турции, операциях по тушению и предотвращению распространения пожаров, а также об участии азербайджанских пожарных в этих операциях.

Чавушоглу выразил благодарность азербайджанской стороне за помощь Турции в тушении лесных пожаров.

Байрамов еще раз подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и готов оказывать всяческую помощь в эти трудные дни.