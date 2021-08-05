Гафарова и Мустафаев прибыли в Тегеран для участия в инаугурации Раиси (обновлено)

5 августа, 11:48

Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой находится в Тегеране для участия в инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.

В состав делегации вошли вице-премьер Шахин Мустафаев и дипломаты.

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Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса отправилась в Тегеран для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиса.

«Высокопоставленная делегация, в которую входят председатель Милли Меджлиса, заместитель премьер-министра и заместители министра иностранных дел, отправилась в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Ибрагима Раиса. Дружба и братство между соседями вечны», — об этом посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави написал в Twitter.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.