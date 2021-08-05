Гафарова и Мустафаев прибыли в Тегеран для участия в инаугурации Раиси (обновлено)

Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой находится в Тегеране для участия в инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.
В состав делегации вошли вице-премьер Шахин Мустафаев и дипломаты.
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Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса отправилась в Тегеран для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиса.
«Высокопоставленная делегация, в которую входят председатель Милли Меджлиса, заместитель премьер-министра и заместители министра иностранных дел, отправилась в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Ибрагима Раиса. Дружба и братство между соседями вечны», — об этом посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави написал в Twitter.
دقایقی پیش هیات بلندپایه جمهوری آذربایجان متشکل از رئیس مجلس ملی، معاون نخست وزیر و معاون وزیر خارجه این کشور برای شرکت در مراسم #تحلیف دکتر #سید_ابراهیم_رئیسی ، رئیس جمهوری اسلامی #ایران عازم تهران شد. روابط دوستانه و برادرانه همسایگان دائمی است. 🇮🇷🤝🇦🇿#NeighborsFirst pic.twitter.com/mSNbTdIzMa
— S.A. MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) August 5, 2021