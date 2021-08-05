СМИ узнали, что Москва блокирует назначение «соросенка» Григоряна главой МИД Армении

5 августа, 11:04

Фактически на четвертый день после первого заседания Национального собрания Армении восьмого созыва остается вакантным еще одно кресло министра. Об этом пишет ереванская газета «Жоховурд».

Речь идет о должности министра иностранных дел. Хотя на данный момент Армен Григорян является первым заместителем министра, Никол Пашинян, похоже, не спешит с его назначением на эту должность.

«Российская сторона выступает против назначения на эту должность Армена Григоряна. Теперь решение остается за спикером парламента седьмого созыва Араратом Мирзояном, который является более приемлемым кандидатом для российской стороны, но окончательное решение еще не принято. И хотя правительство практически полностью сформировано, самого главного фигуранта пока найти не удается», – отмечает издание.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.