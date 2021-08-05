СМИ узнали, что Москва блокирует назначение «соросенка» Григоряна главой МИД Армении

Фактически на четвертый день после первого заседания Национального собрания Армении восьмого созыва остается вакантным еще одно кресло министра. Об этом пишет ереванская газета «Жоховурд».

Речь идет о должности министра иностранных дел. Хотя на данный момент Армен Григорян является первым заместителем министра, Никол Пашинян, похоже, не спешит с его назначением на эту должность.

«Российская сторона выступает против назначения на эту должность Армена Григоряна. Теперь решение остается за спикером парламента седьмого созыва Араратом Мирзояном, который является более приемлемым кандидатом для российской стороны, но окончательное решение еще не принято. И хотя правительство практически полностью сформировано, самого главного фигуранта пока найти не удается», – отмечает издание.