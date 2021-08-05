Байден призвал Баку и Ереван «как можно скорее» приступить к субстантивным переговорам

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что «понимает» сложные вызовы в сфере безопасности, которые возникли в 2020 году из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

«Соединенные Штаты привержены взятому обязательству оказывать помощь сторонам в переговорах по всеобъемлющему мирному урегулированию под эгидой Минской группы ОБСЕ. Мы призываем Армению и Азербайджан как можно скорее приступить к субстантивным переговорам», – сказал Байден в послании армянскому премьеру Николу Пашиняну.

По его словам, Соединенные Штаты рады были помочь в усилиях по освобождению армянских «военнопленных» из Азербайджана.

«Надеемся, что достигнутый нами, при поддержке Грузии, прогресс в этой области станет важной основой для дальнейшего регионального сотрудничества в дополнение к обсуждениям, инициированным сопредседателями Минской группы», — отметил Байден.