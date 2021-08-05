Байден призвал Баку и Ереван «как можно скорее» приступить к субстантивным переговорам

5 августа, 10:25

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что «понимает» сложные вызовы в сфере безопасности, которые возникли в 2020 году из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

«Соединенные Штаты привержены взятому обязательству оказывать помощь сторонам в переговорах по всеобъемлющему мирному урегулированию под эгидой Минской группы ОБСЕ. Мы призываем Армению и Азербайджан как можно скорее приступить к субстантивным  переговорам», – сказал Байден в послании армянскому премьеру Николу Пашиняну.

По его словам, Соединенные Штаты рады были помочь в усилиях по освобождению армянских «военнопленных» из Азербайджана.

«Надеемся, что достигнутый нами, при поддержке Грузии, прогресс в этой области станет важной основой для дальнейшего регионального сотрудничества в дополнение к обсуждениям, инициированным сопредседателями Минской группы», — отметил Байден.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.