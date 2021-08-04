В Азербайджане продолжает расти заболеваемость ковидом

4 августа, 20:12

За минувший день в Азербайджане выявлено 996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 202 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 346878 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 333694 человека благополучно прошли лечение, 5039 пациентов клиник скончались.

Лечение 8145 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4070700 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10465 — за минувшие сутки.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».