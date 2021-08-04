В Азербайджане продолжает расти заболеваемость ковидом

За минувший день в Азербайджане выявлено 996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 202 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 346878 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 333694 человека благополучно прошли лечение, 5039 пациентов клиник скончались.

Лечение 8145 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4070700 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10465 — за минувшие сутки.