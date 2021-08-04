Нуриев обсудил работы на освобожденных от оккупации территориях

4 августа, 19:29

Сегодня состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

Открывая заседание, руководитель штаба, руководитель Администрации президента Самир Нуриев подчеркнул особое значение поручений и указаний президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, связанных с постоянно находящимися в центре его внимания процессами восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, с точки зрения определения направлений и приоритетов проводимых работ.

Отметив, что главной целью является максимально эффективное, качественное, быстрое, планомерное и координированное ведение процессов восстановления и реконструкции, являющихся одним из общенациональных приоритетов, руководитель штаба подчеркнул важность динамичного исполнения осуществляемых работ в соответствии с меняющейся ситуацией.

На заседании были подробно обсуждены вопросы возвращения населения, социального обеспечения семей шехидов и участников войны, развития экономики на освобожденных от оккупации территориях, градостроительства, детального планирования и гармоничного исполнения транспортно-инфраструктурных проектов и др. Были определены очередные шаги, связанные с поднятыми вопросами, и даны соответствующие поручения.

Была подчеркнута важность мобилизации всех возможностей для осуществления быстрыми темпами и с высоким профессионализмом работ по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, с учетом нового разделения экономических районов.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».