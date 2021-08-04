Продолжается борьба с пожарами в Ярдымлы

4 августа, 19:14

Меры по тушению пожара, произошедшего в лесной полосе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района, продолжаются.

По предварительным оценкам, сгорело около 30 гектаров территории, отмечает АПА.

В настоящее время активные очаги возгорания занимают площадь около 1 га. К тушению пожара привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, 1 вертолет авиационного отряда МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства и регионального управления Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Так как пожар происходит в высокогорной местности со сложным рельефом, то при тушении пожара используется в основном ручной труд.

МЧС в очередной раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности на фоне повышения температуры воздуха в предстоящие дни.


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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».