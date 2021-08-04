В Бангладеш молния убила 16 человек на свадьбе

4 августа, 17:00

По меньшей мере 16 гостей свадьбы погибли в Бангладеш в результате удара молнии, сообщает местное издание Daily Bangladesh со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в среду днем в округе Шибгандж на севере страны, когда гости плыли на лодке по реке Падма.

По данным полиции, еще по меньшей мере шесть человек пострадали. Они были госпитализированы в местные больницы. Власти не исключают, что число погибших может вырасти.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».