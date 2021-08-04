Оганян: Отряд Пашиняна во время апрельской войны не участвовал

Отряд добровольцев «Гражданского договора» под руководством Никола Пашиняна в боевых действиях не участвовал, сказал экс-министр обороны Сейран Оганян в парламенте, комментируя, в частности, пункт в биографии вице-спикера Акопа Аршакяна.

Кандидат от «Гражданского договора», экс-министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян сегодня был избран вице-спикером Нацсобрания Армении.

«Отряд под руководством Никола Пашиняна не участвовал в боевых действиях апрельской войны. Они участвовали в тыловых и инженерных работах. Это не считается участием в боевых действиях», — цитирует Оганяна ереванский «Спутник».

Кроме того, Оганян отметил, что даже многим военнослужащим, служившим в период апрельской войны в военных билетах не указывали участие в боевых действиях, так как они не находились непосредственно в местах их ведения.

Он отметил, что осуществленные инженерные работы, по всей вероятности, были оценены, и от имени Оганяна (бывшего министром обороны в тот период) выдали грамоту.

Оганян отметил, что в действиях властей было много пиара еще тогда, а в последние 3 года это продолжилось.

Вопрос участия добровольцев от правящей политсилы вызвал бурные дискуссии накануне, когда оппозиция поставила под сомнение участие в войне 2016 года кандидата на пост вице-спикера Аршакяна.