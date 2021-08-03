Акопян: Покидаешь Ханкенди и сходишь с ума — повсюду азербайджанские флаги

3 августа, 21:14

Покидаешь Ханкенди и сходишь  с ума — повсюду азербайджанские флаги. Об этом написала на своей странице в Facebook Метаксе Акопян.

«Покидаешь Ханкенди и сходишь  с ума… Азербайджанские флаги повсюду,… по дороге трое азербайджанцев спокойно едят ежевику…  А вы, Араик (Арутюнян) и Никол (Пашинян), асфальтируете,  кидаете молоток в голову народу и врете, врете, врете… Это  «спасет»», — написала Акопян.

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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.