Азербайджанские пожарные спасают турецкие флаги из огня

Пожарные из Азербайджана, которые прибыли на помощь братскому народу для тушения лесных пожаров в районе Мармарис провинции Мугла, проявили особое отношение к турецкому флагу. Как передает Minval.az со ссылкой на турецкие СМИ, пожарные стали снимать флаги с горящих домов, чтобы те не сгорели.

Как отметил пожарный Кямиль Дюньямалыев, он очень любит Турцию:

«Мы до последнего дня будем рядом Турцией. Азербайджан и Турция всегда будут братьями. Мы прибыли для тушения лесных пожаров в Мармарисе. Я увидел горящий дом, зашел, но внутри никого не было, я увидел турецкий флаг и снял его, флаг для нас очень важен».

Как отметил пожарный Наиль Гаилов, флаг – это наше все:

«Мы не могли допустить, чтобы флаг сгорел. Мы любим турецкий народ и всегда будем рядом с ним».