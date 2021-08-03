Азербайджанские пожарные спасают турецкие флаги из огня

3 августа, 09:23

Пожарные из Азербайджана, которые прибыли на помощь братскому народу для тушения лесных пожаров в районе Мармарис провинции Мугла, проявили особое отношение к турецкому флагу. Как передает Minval.az со ссылкой на турецкие СМИ, пожарные стали снимать флаги с горящих домов, чтобы те не сгорели.

Как отметил пожарный Кямиль Дюньямалыев, он очень любит Турцию:

«Мы до последнего дня будем рядом Турцией. Азербайджан и Турция всегда будут братьями. Мы прибыли для тушения лесных пожаров в Мармарисе. Я увидел горящий дом, зашел, но внутри никого не было, я увидел турецкий флаг и снял его, флаг для нас очень важен».

Как отметил пожарный Наиль Гаилов, флаг – это наше все:

«Мы не могли допустить, чтобы флаг сгорел. Мы любим турецкий народ и всегда будем рядом с ним».

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.