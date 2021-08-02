AZAL отреагировал на сообщения об использовании воздушного пространства над Зангезуром

2 августа, 11:58

В ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» прокомментировали информацию об использовании национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром во время полета в направлении Баку-Нахчыван.

«В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях была распространена ложная информация об использовании национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром во время полета в направлении Баку-Нахчыван.

«Азербайджанские авиалинии» официально сообщают, что воздушный коридор над Зангезуром пока не существует и не используется авиакомпаниями» , — сказано в заявлении.

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Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

2 августа, 12:29

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством, передает Sputnik Армения.

На выборах 20 июня победу одержала партия «Гражданский договор», во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном.

По закону, сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.