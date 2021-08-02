AZAL отреагировал на сообщения об использовании воздушного пространства над Зангезуром

В ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» прокомментировали информацию об использовании национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром во время полета в направлении Баку-Нахчыван.

«В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях была распространена ложная информация об использовании национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром во время полета в направлении Баку-Нахчыван.

«Азербайджанские авиалинии» официально сообщают, что воздушный коридор над Зангезуром пока не существует и не используется авиакомпаниями» , — сказано в заявлении.