Пожилой бельгиец поколотил работницу итальянского аэропорта

Немолодой турист из Бельгии напал на сотрудницу аэропорта итальянской Болоньи сотрудницу после того, как она попросила доплату за перевес ручной клади. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание SudInfo.

Сообщается, что все сумки 77-летнего мужчины превысил допустимые нормы, но на законную просьбу представительницы авиакомпании он отреагировал, мягко говоря, не совсем адекватно.

По словам очевидцев, сначала начались словесные пререкания, но потом бельгиец вышел из себя, схватил итальянку за волосы, повалил на землю и ударил кулаком.

Дебошира утихомирили сотрудники аэропорта, он успокоился и принес девушке свои извинения, но она все равно обратилась в полицию. Ближайший месяц пострадавшая проведет на больничном.