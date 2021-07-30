Пожилой бельгиец поколотил работницу итальянского аэропорта

31 июля, 00:31
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Немолодой турист из Бельгии напал на сотрудницу аэропорта итальянской Болоньи сотрудницу после того, как она попросила доплату за перевес ручной клади. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание SudInfo.

Сообщается, что все сумки 77-летнего мужчины превысил допустимые нормы, но на законную просьбу представительницы авиакомпании он отреагировал, мягко говоря, не совсем адекватно.

По словам очевидцев, сначала начались словесные пререкания, но потом бельгиец вышел из себя, схватил итальянку за волосы, повалил на землю и ударил кулаком.

Дебошира утихомирили сотрудники аэропорта, он успокоился и принес девушке свои извинения, но она все равно обратилась в полицию. Ближайший месяц пострадавшая проведет на больничном.

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Экс-наставник сборной России не захотел тренировать иракских футболистов

31 июля, 01:00
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Иракская федерация футбола предлагала бывшему наставнику сборной России Станиславу Черчесову пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», — отметил один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что российский специалист отказался от переговоров, поскольку был не готов снова возглавить команду из-за недостатка сил и эмоций.