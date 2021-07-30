Ветерану ВОВ запретили покидать Россию

Федеральная служба судебных приставов на шесть месяцев ограничила выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения судебного решения. Об этом сообщает пресс-служба Дорогомиловского отдела судебных приставов.

«Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля, при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него в целях надлежащего исполнения», − говорится в сообщении.

Приставы несколько лет требуют, чтобы 96-летняя женщина забрала со склада музыкальные инструменты, сценические костюмы, мебель, видеотехнику, которые принадлежали культурному центру «Юность», ранее возглавляемый Васильевой. В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре.

Сиделка Васильевой рассказала, что забрать вещи она не может по состоянию здоровья (ветеран перенесла инсульт), а помочь в транспортировке вещей ей некому.

До этого пенсионерку оштрафовали на 20 тыс. рублей. По словам судебных приставов, санкции продлят, если Васильева и дальше будет игнорировать требования.