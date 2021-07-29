Песков — о предложении Пашиняна разместить погранпосты России на границе Азербайджана и Армении

Кремль не комментирует идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских погранпостов вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Контакты с Ереваном продолжаются, большего мне добавить нечего», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Пашиняна.

Пресс-секретарь отметил, что Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, работа продолжается.

«Вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе, вы знаете, что представители России приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается, Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию двусторонних договоренностей», — сказал Песков.