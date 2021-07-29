Песков — о предложении Пашиняна разместить погранпосты России на границе Азербайджана и Армении

29 июля, 14:03
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Кремль не комментирует идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских погранпостов вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Контакты с Ереваном продолжаются, большего мне добавить нечего», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Пашиняна.

Пресс-секретарь отметил, что Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, работа продолжается.

«Вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе, вы знаете, что представители России приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается, Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию двусторонних договоренностей», — сказал Песков.

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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного

29 июля, 14:45
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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного.

Как сообщили в Генпрокуратуре, 22 июля перед Аллеей шехидов в поселке Хиндарх Агджабадинского района был найден новорожденный ребенок в целлофановом пакете.

Установлена ​​мать ребенка — это жительница Бардинского района. С ней проведены профилактические беседы, мать с новорожденным ребенком размещена ​​в Бардинскую центральную больницу.

В то же время Управление производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при исполнительной власти Бардинского района с целью наблюдения за матерью и ребенком, выяснения ситуации социальной опасности и определения наличия оснований для ограничения женщины в родительских правах.