Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана посетили Шушу

Каноистка из Канады Хейли Дэниэлс сообщила, что ее отец сменил пол и будет судить Олимпийские игры — 2020 в Токио. Ранее он обслуживал Игры в Рио-де-Жанейро.

«Это история, которая прославляет гендерное равенство, равноправие полов. Мой отец Дункан был международным судьей на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, и он был утвержден на эту роль в Токио. Сюрприз, теперь он — женщина!» — цитирует спортсменку La gazzetta dello sport.

Также смену пола прокомментировал сам отец Дэниэлс.

«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы меня воспринимали как женщину. Теперь это так, и я благодарю свою дочь Хейли, которая на протяжении всей своей карьеры как спортсмен, всегда боролась за гендерное равенство и права таких людей, как я. Да, я новатор. Мой рост 1,80, У меня огромные руки, и раньше я играл в футбол, но теперь, с переходом, я потерял много мышечной массы», — сказал отец спортсменки.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.