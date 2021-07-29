Минобороны: Армяне вновь сорвали перемирие, предложенное Россией, стреляют и бросают гранаты

Армения снова грубо нарушила соглашение о прекращении огня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
С 02:45 до 03:40 29 июля Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района.
По нашим позициям было брошено 10-12 ручных гранат F-1.
Ответным огнем противная сторона была подавлена. В настоящее время оперативная ситуация на этом направление находится под контролем наших подразделений.
Азербайджан в среду, 28 июля, поддержал инициативу российской стороны в связи с объявлением перемирия на армяно-азербайджанской государственной границе. Однако, вопреки этому, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку.