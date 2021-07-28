В Гяндже проходит конференция с участием представителей правящих партий Азербайджана и Турции

28 июля, 09:54
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В Гяндже с участием делегации, возглавляемой первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем, началась конференция на тему «Шушинская декларация: приверженность национально-духовным ценностям и новые вызовы для дальнейшего сотрудничества”.

Конференция проходит в Центре Гейдара Алиева, передает АПА.

В мероприятии принимают участие первый заместитель председателя ПСР Н.Куртулмуш и заместитель председателя ПЕА -руководитель центрального аппарата Тахир Будагов.

До начала конференции гости посетили в центре памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

После конференции состоится пресс-конференция с участием первого заместителя председателя ПСР и Т.Будагова.

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Джейхун Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции

28 июля, 12:20
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Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей между Азербайджаном и Турцией. Об этом сказал 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом в Баку.

В свою очередь, Шентоп отметил, что декларация укрепит связи между двумя странами.

Он подчеркнул, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану карты минных полей.

При этом глава МИД Азербайджана отметил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу имеет важное значение.

«Шушинская декларация является одним из больших наших успехов. В 44-дневной Отечественной войне Турция поддержала Азербайджан. Мы чувствовали ее поддержку, которая продолжается и сегодня, отчего испытываем чувство большой гордости», — сказал Байрамов.