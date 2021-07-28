В Гяндже проходит конференция с участием представителей правящих партий Азербайджана и Турции



В Гяндже с участием делегации, возглавляемой первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем, началась конференция на тему «Шушинская декларация: приверженность национально-духовным ценностям и новые вызовы для дальнейшего сотрудничества”.

Конференция проходит в Центре Гейдара Алиева, передает АПА.

В мероприятии принимают участие первый заместитель председателя ПСР Н.Куртулмуш и заместитель председателя ПЕА -руководитель центрального аппарата Тахир Будагов.

До начала конференции гости посетили в центре памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

После конференции состоится пресс-конференция с участием первого заместителя председателя ПСР и Т.Будагова.