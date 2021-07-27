Аршак Карапетян вылетел в Москву для встречи с Шойгу

Первый замминистра обороны Армении Аршак Карапетян сегодня утром вылетел в Москву, пишет издание 168․am.
По данным издания, в ходе визита Карапетян встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу.
26 июля Минобороны России сообщило, что Карапетян и Шойгу провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы региональной безопасности, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
Напомним, Карапетян был назначен первым замглавы оборонного ведомства Армении 20 июля решением и. о. премьер-министра Никола Пашиняна.
До этого он был снят с должности замглавы ГШ. Фактически теперь он будет исполнять обязанности главы Минобороны вместо Вагаршака Арутюняна, покинувшего этот пост 20 июля.