В Грузии начинаются многонациональные военные учения Agile Spirit 2021. Основной театр учений развернется на полигонах Вазиани и Орфоло (край Самцхе-Джавахети), сообщает УНИАН.

Основными задачами учений являются углубление взаимодействия между военными подразделениями стран-партнеров НАТО и расширение возможностей планирования и выполнения операций между военными из разных стран. Отработках маневров будет проходить в пяти локациях с 26 июля по 6 августа.

Туда уже прибыли военные из других стран, в том числе из Украины и США. Всего в учениях примут участие 2500 военных из 15 стран.

По данным Министерства обороны Грузии, впервые за десять лет в учениях будут задействованы находящиеся на вооружении Сил обороны грузинские бронетранспортеры производства Delta. Также с немецкого аэродрома Rammstein были переброшены американские вертолеты типа Black Hawk HH-60.

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