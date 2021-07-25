

Завтра председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп прибудет с визитом в Баку, для участия в первой встрече глав парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

В ходе встречи, которая состоится 27 июля, будет подписана Бакинская декларация, передает АПА.

Перед заседанием спикеров парламентов примет президент Ильхам Алиев. М.Шентоп посетит могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, Аллею шехидов и Мемориал турецких воинов в Баку..

28 июля также запланирована встреча спикера ВНСТ с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Сообщается, что М.Шентоп примет турецких бизнесменов и представителей неправительственных организаций, после поездки в Шушу и Физули 29 июля вернется в Турцию.

Minval.az