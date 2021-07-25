

В Казахстане проходят первые прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Акимы в стране ранее назначались, передает «Анадолу».

По данным ЦИК Казахстана, голосование проходит в 14 областях на 1847 избирательных участках. В стране зарегистрировано 1 млн 210 тыс. избирателей.

В 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата.

Для избрания в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа гражданин Казахстана должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке.

Результаты выборов будут оглашены в течение трех дней.

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