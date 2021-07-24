Перестрелка пограничников произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана.

24 июля 2021 года в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана «без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка».

«На место прибыли пограничники Кыргызстана, представители местных органов власти и местные жители. На требования кыргызской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Более того, граждане Таджикистана попытались избить гражданина Кыргызстана. Далее словесная перепалка между жителями КР и РТ переросла в драку и закидывание камнями в друг друга», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в ходе конфликта со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Кыргызстана .

«В ответ пограничники ПС ГКНБ КР произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана», — заявили в ведомстве.

Как сообщается, в результате перестрелки раненых и пострадавших с киргизской стороны нет, обстановка на границе характеризуется, как стабильная.

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