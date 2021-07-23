

Запад стремиться создать вокруг России «пояс нестабильности», осваивая территории вокруг нее экономическим и военным путем.

Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран», — сказал он.

Политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в России перед выборами, отметил Лавров.

Minval.az