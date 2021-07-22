

Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыть дело о возможной государственной измене президента страны Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Причиной обязательства к возбуждению дела стал срыв операции по задержанию членов частной военной компании «Вагнер», передает агентство слова экс-депутата Верховной Рады Андрея Тетерука, который и обратился в суд с таким требованием.

Ранее в Госбюро отказались по заявлению Тетерука возбудить дело. ГБР должно начать расследование по статье 111 украинского Уголовного кодекса о государственной измене.

Minval.az