На 1 июля этого года государственный долг Грузии Азербайджану составил 4,85 млн долларов США, говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

Согласно документу, в месячном сравнении задолженность соседней страны перед Азербайджаном снизилась на 204 тыс. долларов.

Общий внешний государственный долг Грузии составляет около 8,1 млрд долларов США, из которых 7,5 млрд долларов приходится на долю правительства.

Задолженность соседней страны перед Турцией, Россией и Арменией незначительно сократилась и составила 9,406 млн долларов США, 34,649 млн долларов США и 4,607 млн долларов США соответственно.

Minval.az