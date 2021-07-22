

22 июля, в День прессы президент Ильхам Алиев подарил квартиры семьям двух погибших журналистов — сотрудника АзерТАдж Ибрагимова Магеррама Али оглу и оператора АзТВ Абышова Сираджа Абыш оглу.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.

Согласно сообщению, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев посетил семьи погибших журналистов и вручил документы на квартиры, удостоверения о статусе семьи шехида и карты для социальных выплат.

Напомним, что М.Ибрагимов и С.Абышов, выполнявшие служебный долг на освобожденных от армянской оккупации территориях, были убиты 4 июня в результате подрыва противотанковой мины в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.



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