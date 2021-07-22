

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство «обязательно посмотреть» на возможности стран СНГ в пополнении рынка РФ овощами и фруктами и не превращать меры фитосанитарного надзора для выдавливания конкурентов.

«Есть еще вопрос — о сотрудничестве с республиками Средней Азии, с другими республиками бывшего Советского Союза. У них ранние овощи и фрукты в большом количестве. И подешевле, чем в Европе. Соответственно, это влияет в нужном нам направлении на цену. Обязательно посмотрите», — заявил президент на совещании с членами правительства.

В свою очередь вице-премьер Виктория Абрамченко на это заявила, что если соблюдаются фитосанитарные условия, то продукция этих республик допускается на российский рынок.

«Понятно, что фитосанитарные нормы надо соблюдать, но нельзя допустить, чтобы фитосанитарные нормы использовались как рычаг для того, чтобы отдавливать конкурентов и не пускать товар на наш рынок, за этим надо смотреть», — сказал президент

Minval.az