

Россия поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном безвозмездно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы», — рассказал Руденко.

Он уточнил, что в настоящее время готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на строительство пограничной заставы.

Осенью 2013 года Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение оказать военно-техническую помощь Пограничным войскам Таджикистана для укрепления таджикско-афганской границы, также выступив с заявлением о ситуации в Сирии и вокруг нее.

Ранее стало известно, что Россия направит на военную базу в Таджикистане модернизированные БМП-2М.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

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