

Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, который определяет таковыми крымских татар, крымчаков и караимов.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В сообщении подчеркивается, что эти народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основополагающими свободами.

Примечательно, что русских в этом перечне нет. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Minval.az