

В России, скорее всего, проживает 1, 8 – 1, 9 миллионов армян. Об этом Новости Армении – NEWS.am заявил политолог Грант Микаелян.

При этом, по его слова, 1 млн. 182 тысячи армян было согласно переписи 2010 года.

«Кроме того, от 600 до 650 тысяч являются гражданами Армении. Вместе с тем, за этот период, Российское гражданство получили несколько десятков тысяч армян. Таким образом, мы можем сказать, что на территории России проживает почти 2 миллиона армян», — пояснил Микаелян, заметив, что согласно общепринятой оценке, в России проживает больше армян, чем в самой Армении, хотя это и не так.

Затем, политолог отметил, что в первом полугодии текущего года отрицательный баланс в Армении составил минус 138 тысяч человек, и это только согласно данным по авиаперевозкам. Это, по оценке аналитика, довольно серьезная цифра, свидетельствующая о серьезном росте миграции.

«Это довольно серьезная цифра для Армении. Скорее всего, 80 тысяч из них на родину больше не вернутся. Это слишком большая цифра для каких-то 6 месяцев», — заявил Микаелян.

Основная часть выехавших из страны граждан, по мнению политолога, направились в Россию, так как в условиях пандемии коронавируса туда проще всего попасть, особенно, если учесть то обстоятельство, что Россия более открытая для армян страна.

«Но, нужно отметить, что положение армян там зафиксировало существенный спад, при чем как на неформальном, так и на формальном уровне. Причина тому – спад на уровне двусторонних отношений между Россией и Арменией. Давайте в этом себя не обманывать. Причины всем известны. Просто есть люди, которые хотят закрыть глаза на все это, или вовсе радуются всему происходящему», — сказал Микаелян.

При этом, эксперт отметил, что престижу армян и Армении в РФ, да и вообще во всем мире, в связи с недавним поражением в войне, был нанесен серьезнейший урон.

Minval.az