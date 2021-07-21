

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов рассказал, какие правила чаще всего нарушаются на свадебных церемониях.

Али Асадов отметил, на объектах города Баку, где проводятся торжества, в большинстве случаев правила соблюдаются, передает АПА.

«Однако, не учитывается ограничение на количество гостей, у присутствующих лиц отсутствуют паспорта COVID, время проведения церемоний проходит в нарушение установленных временных рамок, нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, не применяется требование о том, чтобы 80% сотрудников на объектах были привиты.

Аналогичные случаи наблюдаются и в других городах и районах республики.

Следствием подобных негативных явлений является то, что в последние дни наблюдается рост заболеваемости по всей стране».

Али Асадов подчеркнул, что продолжение подобного процесса может привести к нежелательным последствиям: «Результаты мониторинга, многочисленные обращения граждан и рост заболеваемости требуют принятия серьезных и неотложных мер».

По его словам, необходимо усилить контроль и принятие жестких мер против негативных явлений, выявленных в процессе вакцинации.

Премьер отметил, что для ускорения проведения вакцинации имеются как технические возможности, так и достаточные запасы вакцин.

Для повышения темпов вакцинации Минздраву и Агентству обязательного медицинского страхования были даны конкретные поручения, в том числе по увеличению количества мобильных бригад по вакцинации.

Minval.az