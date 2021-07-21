

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США и их европейские союзники, включая Германию, могут быть причастны к организации провокаций против его страны.

Эти высказывания белорусского лидера прозвучали в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«За провокациями прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы, и не только. Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы — исполнители». «Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны», — добавил он, имея в виду разоблаченную весной попытку организации переворота в Беларуси и покушения на него.

По словам Лукашенко, в организации провокаций против Беларуси США помогают их европейские союзники. «Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем — это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина», — заявил белорусский лидер. «В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии», — добавил он.

«С ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека — это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет», — продолжил Лукашенко. «Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно», — считает белорусский президент.

В то же время, по словам Лукашенко, Белоруссия, как небольшая страна, не может позволить себе действовать, не считаясь с реакцией других государств. «Это себе может позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак — они его разбомбили, надо было поставить на колени Афганистан — они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить», — сказал он. «Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия — мощная в военном отношении страна. Но не мы. Мы знаем свое место», — считает белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном не может позволить Белоруссии быть суверенным и независимым государством. «А мы говорим о том, что это наше право быть суверенными и независимыми и определять свою политику. И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать», — заверил глава государства.

Minval.az