

«Согласно принятому в то время президентом Ильхамом Алиевым решению, были достигнуты договоренности о поставке в нашу страну 15 миллионов доз вакцины, были сделаны заказы и они доставляются партиями. Цель состоит в том, чтобы вакцинировать около 70% населения страны».

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе республиканского совещания Оперштаба в расширенном составе.

«В результате принятых решений было достигнуто снижение уровня заражения, к началу лета статистика заражения снизилась до двузначных значений, увеличено число выздоровевших и резервных коек», — подчеркнул Асадов.

При этом он отметил, что опыт периода борьбы с пандемией показывает, что самым эффективным средством борьбы с заболеванием является вакцинация.

Minval.az