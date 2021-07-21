

«Вхождения Франции в Южный Кавказ не было, нет и никогда не будет. Даже США со всей их мощью не смогли войти на Кавказ, что тут говорить о какой-то Франции, перегруженной собственными проблемами?»- заявил в интервью «Кавбюро» политолог Олег Кузнецов.

«Тема Карабаха окончательно закрыта раз и навсегда для всех, за исключением той части армянской политической элиты, которая обязана уйти в небытие после гибели идеи миацума, которой они всю свою жизнь искренне служили», — отметил эксперт.

Политолог отмечает, что на Кавказе создана новая реальность, которую уже невозможно отменить и бессмысленно отрицать, хотя очень многим, находящимся в преклонном возрасте, бывает сложно к этому привыкнуть.

«Любые попытки Франции распространить свое влияние на Кавказ встретят резкое противодействие двух ближайших соседей Азербайджана по региону — России и Турции, которые не потерпят присутствия третьего конкурента их амбициям, и я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Москва и Анкара в ответ на любой выпад Парижа ситуационно обединятся и дадут отпор, чтобы впоследствии, когда внешняя угроза будет нейтрализована, вернуться к традиционному для себя спору, кто же будет для Кавказа строгой старшей сестрой», — подытожил он.

Minval.az