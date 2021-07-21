

Президент России Владимир Путин заявил, что с трудом понимает своих иностранных коллег, которые делят пандемию на «свою» и «чужую». По его мнению, нельзя бороться с COVID-19 поодиночке.

«Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на «свою» и «чужую», тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными», — сказал Путин в среду, открывая совещание с членами правительства.

Российский лидер выразил надежду на то, что удастся организовать эту работу совместно. «Отдельно бороться — это бессмысленно», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что почти никого не обошла эта беда. «Понятно, что это коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и это происходит не только у нас, но и в подавляющем большинстве государств мира», — сказал он.

Minval.az