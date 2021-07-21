

Нельзя навязывать гражданам прививку против коронавируса, заявил президент Владимир Путин.

«В большинстве своем люди понимают, что нужно привиться от коронавируса. Нельзя навязывать прививку, нужно объяснять», — заявил он на совещании с членами правительства.

По его словам, темпы вакцинации необходимо повышать, но не через принуждение, а объясняя важность вакцинации.

Глава государства также отметил, что лето 2021 года стало для России очередным испытанием в борьбе с коронавирусной инфекции.

Помимо этого, Путин выразил недовольство уровнем информированности в обществе о пандемии коронавируса и вакцинации.

Minval.az