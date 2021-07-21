

Гибридные атаки европейских стран против Беларуси, России и Китая могут привести к третьей мировой войне. Такую позицию выразил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia.

По его словам, вмешательство западных стран во внутренние дела Беларуси, попытки организовать государственный переворот, а также нацеленная на белорусов информационная пропаганда в конечном итоге приведут к конфликту мирового масштаба. Главными участниками развязанной европейскими странами войны будут Беларусь, Россия и Китай, добавил Лукашенко.

Президент отметил, что под европейскими странами он подразумевает не обычных граждан, а «безумных политиков», которые во всем следуют указаниям США и не могут самостоятельно принимать решения в вопросах своей внешнеполитической стратегии.

«Отношения США и стран Западной Европы — это отношения метрополии и колонии», — отметил политик.

Minval.az