В Таджикистане построят лагерь для спасающихся от боевиков радикального движения «Талибан» афганцев. Об этом заявил глава Хатлонской области Курбон Хакимзода, сообщает Asia-Plus.

По его словам, временная база для размещения афганских граждан возводится на юге страны при поддержке МВД Таджикистана и международных организаций. В специально отведенных зонах беженцам предоставляют палатки и горячее питание.

«Не стоит забывать, что в ходе гражданской войны в нашей стране афганцы принимали наших граждан, обеспечивали жильем и питанием месяцами. Сегодня они попали в беду, и мы просто по-человечески обязаны помогать», — обосновал Хакимзода помощь афганцам.

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